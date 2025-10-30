Экс-защитник «Атлетика» Алькорта о реакции Винисиуса на замену в класико: «Иногда он ведет себя как ребенок. Он не понимает, что на него смотрят фанаты «Реала» и люди со всего мира»

Рафаэль Алькорта заявил, что Винисиус Жуниор иногда ведет себя как ребенок.

Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо . Вчера он извинился.

«Мы должны быть осторожны. Я понимаю, что Вини разозлился, потому что он очень хорошо играл, но я все равно думаю, что иногда он ведет себя как ребенок.

Он злится, устраивает эту вспышку гнева и не понимает, что на него смотрят много людей. На него смотрят болельщики «Реала », а также люди со всего мира, которые следят за игрой», – сказал бывший защитник «Атлетика».