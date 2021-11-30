Рангник попробует убедить Холанда перейти в «МЮ»

Главный тренер хочет видеть в команде форварда дортмундской .

Немецкий специалист попробует убедить норвежца перейти в английский клуб, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Рангник ранее помог «Зальцбургу» подписать Холанда. Также тренер близко знаком с , отцом и представителем 21-летнего игрока.

В 7 матчах нынешнего сезона Бундеслиги нападающий забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.