Рангник попробует убедить Холанда перейти в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет видеть в команде форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Немецкий специалист попробует убедить норвежца перейти в английский клуб, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Рангник ранее помог «Зальцбургу» подписать Холанда. Также тренер близко знаком с Альфом-Инге Холандом, отцом и представителем 21-летнего игрока.
В 7 матчах нынешнего сезона Бундеслиги нападающий забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.