Глава оргкомитета ЧМ-2022 об ЛГБТ-фанатах: «В Катаре рады всем, это толерантная страна. Каждый будет чувствовать себя в безопасности»

Председатель оргкомитета по подготовке в Катаре Нассер Аль-Хатер высказался о вопросе безопасности для ЛГБТ-болельщиков на турнире.

Ранее австралийский футболист , признавшийся, что является геем, заявил: «В Катаре смертная казнь для геев. Я боюсь, не хотел бы ехать туда».

«Напротив, мы приглашаем Кавалло в Катар, приглашаем его приехать, даже до начала чемпионата мира. Здесь никто не чувствует угрозы, никто не чувствует себя в опасности.

Представление о том, что люди не чувствуют себя в Катаре в безопасности, неверно. Я уже говорил это раньше и повторяю еще раз – здесь рады всем.

Каждый будет чувствовать себя здесь в безопасности. Катар – толерантная, гостеприимная страна.

В других странах более снисходительно относятся к публичным проявлениям привязанности. Катар и весь регион намного скромнее, намного более консервативны. И мы просим болельщиков уважать это. Мы уверены, что так и будет.

Мы уважаем другие культуры и ожидаем, что представители других культур будут уважать нашу», – сказал Аль-Хатер.