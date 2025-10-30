  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрист Прокопец о смене гражданства Ибрагимовым на российское: «Новость высосана из пальца – нет подтверждения, что он проходил процедуру ФИФА. В системе указано гражданство при рождении»
1

Юрист Прокопец о смене гражданства Ибрагимовым на российское: «Новость высосана из пальца – нет подтверждения, что он проходил процедуру ФИФА. В системе указано гражданство при рождении»

Юрист Прокопец высказался о смене спортивного гражданства Амиром Ибрагимовым.

Ранее телеграм-канала Sport Baza сообщил, что 17-летний форвард «Манчестер Юнайтед» сменил спортивное гражданство Великобритании на российское. 

Утверждалось, что изменения уже зарегистрированы в системе ФИФА, где в качестве основного у уроженца Дагестана теперь указано гражданство РФ вместо гражданства Великобритании.

«Если честно, опубликованный изданием Baza скрин не подтверждает смену спортивного гражданства Ибрагимовым. Этот скрин сделан из системы FIFA TMS (Transfer Matching System), которая показывает гражданство футболиста при рождении. В этой системе иногда указывается второе гражданство, но в очень многих случаях оно может быть не указано.

Мы понимаем, что у Ибрагимова есть гражданство Англии, но тут оно не указано. Это не ошибка, так бывает. Смена спортивного гражданства происходит с помощью специальной процедуры ФИФА. Факт наличия слова Russian в TMS не подтверждает смену спортивного гражданства, а просто говорит о том, что у футболиста при рождении было российское гражданство.

По-моему, это новость, высосанная из пальца. Пока мы не получим подтверждение, что Ибрагимов такую процедуру проходил, это все спекуляции и, скорее всего, неправда», – заявил спортивный юрист Михаил Прокопец.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoЧемпионат.com
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoФИФА
logoАмир Ибрагимов
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канчельскис о смене Ибрагимовым гражданства на российское: «То, что он в академии «МЮ», не значит, что он хороший игрок. Говорят: был в «Спартаке», «Динамо», «Зените» – приезжает никакой»
сегодня, 12:06
17-летний форвард «МЮ» Ибрагимов сменил спортивное гражданство Великобритании на российское. У уроженца Дагестана 2 матча за Англию U16 (Sport Baza)
сегодня, 08:58Видео
Главные новости
Мостовой не поздравил бы Мусаева с Днем тренера: «Открывал двери и носил мячи, а сейчас влез. Слуцкий – такой же персонаж. Гвардиолу, Зидана, Энрике и Дешама могу поздравить»
8 минут назад
ЦСКА и «Динамо» интересен лучший бомбардир «Гвадалахары» Гонсалес. «Зенит» тоже контактировал с агентами форварда (Sport24)
32 минуты назад
«Спартаку» предлагали купить Глушенкова за 7 млн евро в прошлом сезоне, заявил Первак: «У Максима были разногласия в «Зените». И что они сделали? Взяли Жедсона за 22 млн»
59 минут назад
Аморим о годе в «МЮ»: «Я многому научился и понял, что даже в трудные моменты могу придерживаться того, во что верю. Хочу остаться здесь на долгие годы»
сегодня, 14:11
Экс-защитник «Атлетика» Алькорта о реакции Винисиуса на замену в класико: «Иногда он ведет себя как ребенок. Он не понимает, что на него смотрят фанаты «Реала» и люди со всего мира»
сегодня, 13:57
Месси хотел перейти в клуб Саудовской Аравии для подготовки к ЧМ во время паузы МЛС. Власти не согласились, чтобы Лео приезжал только на 4 месяца
сегодня, 13:53
«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбительные кричалки про Москву на матче с «Динамо»
сегодня, 13:37
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки про «Зенит» и ЦСКА на матче с «Динамо» Махачкала
сегодня, 13:16
Фаната «Овьедо», назвавшего Рэшфорда «ниггером», могут оштрафовать на 4000 евро
сегодня, 13:10
Ямаль сказал не «увидимся снаружи», а «увидимся в ответном матче» Карвахалю в класико, сообщил журналист Cadena SER Овалье. Вингер «Барсы» не проявлял неуважение к капитану «Реала»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза принимает «Аль-Рияд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи в субботу
3 минуты назад
Аморим о словах Дайча, что он одержал бы больше побед в «МЮ»: «Мы выиграли бы больше при 4-4-2, возможно, но у меня свой стиль. Шон знает, что говорить – одно, а тренировать – другое»
18 минут назад
Фримпонг пропустит 6 недель. У защитника «Ливерпуля» травма задней поверхности бедра (talkSPORT)
24 минуты назад
Колыванов о Тюкавине: «Один из моих любимчиков в «Динамо». Костя психологически уже восстановился от травмы – не боится лезть в стыки и получать по ногам»
36 минут назад
Верратти о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Это было облегчением даже для меня, каждый внес вклад в развитие клуба. Раньше молодые французы предпочитали играть за «Реал» и «Барсу», но эта команда заставит мечтать»
47 минут назад
Ташуев о манере общения Талалаева: «Это больше игра на публику, имидж. Футбол – это театр, и если бы все были одинаковые, было бы скучно жить»
47 минут назад
Жерсон о погоде в Петербурге: «Уже достаточно морозна для меня, хотя еще не совсем холодно. В Рио-де-Жанейро всегда тепло»
сегодня, 14:09
Дасаев о Сафонове: «Я не понимаю, зачем Матвей перешел в «ПСЖ». Не вижу смысла оставаться, раз он не играет»
сегодня, 14:00
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Уфа» против «Нефтехимика», «Факел» сыграет с «Арсеналом»
сегодня, 14:00Live
Семин о тренерах: «Иностранцы играли важную роль в нашем футболе – Адвокат, Хиддинк, Капелло, Спаллетти. Надо ограничить лимит помощников до 2-3 человек и брать у них все хорошее»
сегодня, 13:30