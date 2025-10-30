Юрист Прокопец о смене гражданства Ибрагимовым на российское: «Новость высосана из пальца – нет подтверждения, что он проходил процедуру ФИФА. В системе указано гражданство при рождении»

Юрист Прокопец высказался о смене спортивного гражданства Амиром Ибрагимовым.

Ранее телеграм-канала Sport Baza сообщил , что 17-летний форвард «Манчестер Юнайтед » сменил спортивное гражданство Великобритании на российское.

Утверждалось, что изменения уже зарегистрированы в системе ФИФА, где в качестве основного у уроженца Дагестана теперь указано гражданство РФ вместо гражданства Великобритании.

«Если честно, опубликованный изданием Baza скрин не подтверждает смену спортивного гражданства Ибрагимовым . Этот скрин сделан из системы FIFA TMS (Transfer Matching System), которая показывает гражданство футболиста при рождении. В этой системе иногда указывается второе гражданство, но в очень многих случаях оно может быть не указано.

Мы понимаем, что у Ибрагимова есть гражданство Англии, но тут оно не указано. Это не ошибка, так бывает. Смена спортивного гражданства происходит с помощью специальной процедуры ФИФА . Факт наличия слова Russian в TMS не подтверждает смену спортивного гражданства, а просто говорит о том, что у футболиста при рождении было российское гражданство.

По-моему, это новость, высосанная из пальца. Пока мы не получим подтверждение, что Ибрагимов такую процедуру проходил, это все спекуляции и, скорее всего, неправда», – заявил спортивный юрист Михаил Прокопец.