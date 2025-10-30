Юрист Прокопец о смене гражданства Ибрагимовым на российское: «Новость высосана из пальца – нет подтверждения, что он проходил процедуру ФИФА. В системе указано гражданство при рождении»
Ранее телеграм-канала Sport Baza сообщил, что 17-летний форвард «Манчестер Юнайтед» сменил спортивное гражданство Великобритании на российское.
Утверждалось, что изменения уже зарегистрированы в системе ФИФА, где в качестве основного у уроженца Дагестана теперь указано гражданство РФ вместо гражданства Великобритании.
«Если честно, опубликованный изданием Baza скрин не подтверждает смену спортивного гражданства Ибрагимовым. Этот скрин сделан из системы FIFA TMS (Transfer Matching System), которая показывает гражданство футболиста при рождении. В этой системе иногда указывается второе гражданство, но в очень многих случаях оно может быть не указано.
Мы понимаем, что у Ибрагимова есть гражданство Англии, но тут оно не указано. Это не ошибка, так бывает. Смена спортивного гражданства происходит с помощью специальной процедуры ФИФА. Факт наличия слова Russian в TMS не подтверждает смену спортивного гражданства, а просто говорит о том, что у футболиста при рождении было российское гражданство.
По-моему, это новость, высосанная из пальца. Пока мы не получим подтверждение, что Ибрагимов такую процедуру проходил, это все спекуляции и, скорее всего, неправда», – заявил спортивный юрист Михаил Прокопец.