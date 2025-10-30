Колыванов о Тюкавине: «Один из моих любимчиков в «Динамо». Костя психологически уже восстановился от травмы – не боится лезть в стыки и получать по ногам»

Игорь Колыванов высказался об игре Константина Тюкавина после травмы «крестов».

Форвард «Динамо » травмировал переднюю крестообразную связку правого колена в марте этого года. После этого он перенес операцию и проходил реабилитацию около полугода. 13 сентября футболист вернулся на поле, на его счету 1 гол в 5 матчах Мир РПЛ .

«Когда игрок получает травму крестообразных связок, он долго переступает через себя и забывает о ней.

Я вижу, что Тюкавин психологически уже восстановился от травмы. Он не боится лезть в стыки и получать по ногам. Это говорит о том, что он уже вернулся в строй.

Костя – один из моих любимчиков в «Динамо», – сказал бывший нападающий бело-голубых.