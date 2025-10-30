Ташуев о манере общения Талалаева: «Это больше игра на публику, имидж. Футбол – это театр, и если бы все были одинаковые, было бы скучно жить»

Сергей Ташуев назвал высказывания Андрея Талалаева игрой на публику.

«Я думаю, что это больше игра на публику. Футбол – это театр, и если бы все были одинаковые, было бы скучно жить.

Я с Андреем общаюсь очень хорошо, когда встречаемся, не чувствую этих моментов. А то что на публике – зрелище, имидж определенный», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

«Балтика» под руководством Талалаева занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 24 очка после 13 туров.