Аморим о годе в «МЮ»: «Я многому научился и понял, что даже в трудные моменты могу придерживаться того, во что верю. Хочу остаться здесь на долгие годы»
Рубен Аморим высказался о годе работы в «Манчестер Юнайтед».
Португальский специалист был назначен на пост главного тренера манкунианцев 1 ноября 2024 года.
«Это было по-настоящему непросто, были и хорошие, и плохие моменты. Я многому научился. Я понял, что даже в трудные моменты могу придерживаться того, во что верю.
Сегодня мой ответ лучше, чем тот, который я дал бы три недели назад. Это одно из самых больших достижений в моей жизни, я хочу остаться здесь на долгие годы», – сказал Аморим.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
