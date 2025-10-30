Аморим о годе в «МЮ»: «Я многому научился и понял, что даже в трудные моменты могу придерживаться того, во что верю. Хочу остаться здесь на долгие годы»

Рубен Аморим высказался о годе работы в «Манчестер Юнайтед».

Португальский специалист был назначен на пост главного тренера манкунианцев 1 ноября 2024 года.

«Это было по-настоящему непросто, были и хорошие, и плохие моменты. Я многому научился. Я понял, что даже в трудные моменты могу придерживаться того, во что верю.

Сегодня мой ответ лучше, чем тот, который я дал бы три недели назад. Это одно из самых больших достижений в моей жизни, я хочу остаться здесь на долгие годы», – сказал Аморим .