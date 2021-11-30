Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Уотфорда», «Ман Сити» сыграет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» против «Эвертона»

В 14-м туре АПЛ во вторник сыграл вничью с «Норвичем» (1:1), победил «Кристал Пэлас» (1:0).

В среду проведет гостевой матч с «Уотфордом», – с , а и встретятся в дерби.

В четверг примет «Брентфорд», а завершится тур матчем – .

Чемпионат Англии

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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