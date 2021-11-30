Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Уотфорда», «Ман Сити» сыграет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» против «Эвертона»

В 14-м туре АПЛ во вторник «Ньюкасл» сыграл вничью с «Норвичем» (1:1), «Лидс» победил «Кристал Пэлас» (1:0).
В среду «Челси» проведет гостевой матч с «Уотфордом», «Манчестер Сити» – с «Астон Виллой», а «Эвертон» и «Ливерпуль» встретятся в дерби.
В четверг «Тоттенхэм» примет «Брентфорд», а завершится тур матчем «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».
14-й тур
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.30, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.30, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.30, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 1 декабря, 23.15, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 1 декабря, 23.15, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 2 декабря, 22.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 декабря, 23.15, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.30, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Дубравка, Манкильо, Кларк, Шер, Льюис, Фрэйзер (Фернандес, 11), Сен-Максимен (Альмирон, 77), Шелви, Уиллок (Хэйден, 73), Уилсон, Жоэлинтон.
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Норвич –
Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс (Яннулис, 73), Рупп, Маклин, Гилмор, Сарджент (Ида, 67), Пукки, Цолис (Ле-Мелу, 46).
- Удаление:
- Кларк (9).
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.15, «Элланд Роуд»
- Гол:
- 1:0 – 90, пенальти Рафинья.
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Лидс –
Мелье, Даллас, Льоренте, Купер, Стрейк (Фирпо, 46), Рафинья, Форшоу, Клих (Родриго, 46), Филлипс, Джеймс, Робертс (Крессуэлл, 90).
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп (Хьюз, 80), Куяте, Галлахер, Айю (Олисе, 90), Заа, Эдуар (Бентеке, 68).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.