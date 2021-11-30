Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Уотфорда», «Ман Сити» сыграет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» против «Эвертона»

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В 14-м туре АПЛ во вторник «Ньюкасл» сыграл вничью с «Норвичем» (1:1), «Лидс» победил «Кристал Пэлас» (1:0). 

В среду «Челси» проведет гостевой матч с «Уотфордом», «Манчестер Сити» – с «Астон Виллой», а «Эвертон» и «Ливерпуль» встретятся в дерби. 

В четверг «Тоттенхэм» примет «Брентфорд», а завершится тур матчем «Манчестер Юнайтед»«Арсенал»

Чемпионат Англии

14-й тур

Саутгемптон – Лестер
Дата проведения
1 декабря, 22.30, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

Уотфорд – Челси
Дата проведения
1 декабря, 22.30, «Викарэдж Роуд»
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Вест Хэм – Брайтон
Дата проведения
1 декабря, 22.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

Вулверхэмптон – Бернли
Дата проведения
1 декабря, 22.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Астон Вилла – Манчестер Сити
Дата проведения
1 декабря, 23.15, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

Эвертон – Ливерпуль
Дата проведения
1 декабря, 23.15, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

Тоттенхэм – Брентфорд
Дата проведения
2 декабря, 22.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Манчестер Юнайтед – Арсенал
Дата проведения
2 декабря, 23.15, «Олд Траффорд»
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Ньюкасл – Норвич 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
30 ноября, 22.30, «Сент-Джеймс Парк»
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Голы:
1:0 – 61, пенальти Уилсон, 1:1 – 79 Пукки.
НьюкаслДубравка, Манкильо, Кларк, Шер, Льюис, Фрэйзер (Фернандес, 11), Сен-Максимен (Альмирон, 77), Шелви, Уиллок (Хэйден, 73), Уилсон, Жоэлинтон.
НорвичКрул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс (Яннулис, 73), Рупп, Маклин, Гилмор, Сарджент (Ида, 67), Пукки, Цолис (Ле-Мелу, 46).
Удаление:
Кларк (9).

 

Лидс – Кристал Пэлас 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
30 ноября, 23.15, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90, пенальти Рафинья.
ЛидсМелье, Даллас, Льоренте, Купер, Стрейк (Фирпо, 46), Рафинья, Форшоу, Клих (Родриго, 46), Филлипс, Джеймс, Робертс (Крессуэлл, 90).
Кристал ПэласГуаита, Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп (Хьюз, 80), Куяте, Галлахер, Айю (Олисе, 90), Заа, Эдуар (Бентеке, 68).
Предупреждения:
Уорд (37), Галлахер (39), Стрейк (42), Фирпо (47), Даллас (72), Робертс (87), Гехи (90), Форшоу (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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