Дасаев о Сафонове: «Я не понимаю, зачем Матвей перешел в «ПСЖ». Не вижу смысла оставаться, раз он не играет»
Ринат Дасаев не понимает, зачем Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ».
В текущем сезоне российский вратарь ни разу не играл за парижский клуб в официальных матчах.
«Что говорить о Сафонове, раз он не играет? Я не вижу смысла ему оставаться в «ПСЖ».
Я не знаю, какой у него контракт с клубом. Если он не может его расторгнуть, его попытаются отдать в аренду.
Я не понимаю, зачем Сафонов перешел в «ПСЖ». Мне непонятен этот шаг», – сказал бывший вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР.
