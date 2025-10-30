  • Спортс
  Дасаев о Сафонове: «Я не понимаю, зачем Матвей перешел в «ПСЖ». Не вижу смысла оставаться, раз он не играет»
Дасаев о Сафонове: «Я не понимаю, зачем Матвей перешел в «ПСЖ». Не вижу смысла оставаться, раз он не играет»

Ринат Дасаев не понимает, зачем Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ».

В текущем сезоне российский вратарь ни разу не играл за парижский клуб в официальных матчах.

«Что говорить о Сафонове, раз он не играет? Я не вижу смысла ему оставаться в «ПСЖ».

Я не знаю, какой у него контракт с клубом. Если он не может его расторгнуть, его попытаются отдать в аренду.

Я не понимаю, зачем Сафонов перешел в «ПСЖ». Мне непонятен этот шаг», – сказал бывший вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
