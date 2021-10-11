Евгения Медведева: «В комментариях на Sports.ru сидят определенные люди, у которых задача определенных людей определенно обосрать»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью Карену Адамяну рассказала о том, как реагирует на критику в комментариях.

Адамян: Заходишь на Sports.ru в раздел «Фигурное катание» – и там каждая новость с огонечком…

Медведева: Ты на Sports.ru заходишь? Тебе делать больше нечего?

Адамян: Ну, бывает, да. И там все так бурно обсуждается. Со стороны складывается впечатление, что фигурное катание – это достаточно токсичный мир. Это правда? Или так только кажется со стороны?

Медведева: Ты на Sports.ru просто меньше сиди, тогда так казаться не будет. В «Фигурном катании» на Sports.ru сидят определенные люди, у которых есть определенные задачи определенных людей определенно обосрать.

Адамян: Ты говоришь про авторов или про комментарии?

Медведева: Комментарии именно.

Адамян: Я замечал, что в комментах, когда, например, про тебя пишут плохое или про Алину плохое. Плохие коменты про тебя всегда очень заплюсованы, про Алину так нельзя сказать.

Медведева: Вопросы? Я без понятия, что это. Олимпиада была четыре года назад. Все еще мусолится эта тема, да сколько ж можно.

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