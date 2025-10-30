ЦСКА и «Динамо» интересен лучший бомбардир «Гвадалахары» Гонсалес. «Зенит» тоже контактировал с агентами форварда (Sport24)

ЦСКА и «Динамо» интересуются мексиканским нападающим.

По информации Sport24, российские клубы проявляют интерес к нападающему «Гвадалахары» Армандо Гонсалесу. Они хотят обсудить условия перехода с самим футболистом в ближайшее время. Переговоры с мексиканским клубом могут начаться уже скоро.

Также с представителями игрока ранее контактировал «Зенит ».

В текущем сезоне чемпионата Мексики 22-летний Гонсалес провел 15 матчей и забил 10 голов. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги и первое среди игроков «Гвадалахары».