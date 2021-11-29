Ягудин о предложении Норвегии поднять возрастной ценз в фигурном катании: «Очень смешно. Может, лучше запретим астматиков в биатлоне и лыжах?»

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил предложение Норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании.

Согласно инициативе, выход во взрослые будет доступен с 17 лет для женщин и мужчин, а также с 16 лет – для танцевальных дуэтов и спортивных пар.

«Очень смешно. Норвегия, а у вас фигуристы-то хоть имеются? Может, лучше запретим астматиков в биатлоне и лыжах?» – написал Ягудин в сторис инстаграма.

Норвегия предложила поднять возрастной ценз в одиночном катании до 17 лет, в парах и танцах на льду – до 16

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