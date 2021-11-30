Карасев обслужит матч «Сочи» – «Краснодар», Мешков – игру «Спартак» – «Ахмат». На АВАР впервые назначены женщины

РФС назначил судей на матч 17-го тура РПЛ.
3 декабря (пятница)
«Зенит» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Евгений Турбин; AВАР-1 – Екатерина Курочкина; AВАР-2 – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.
4 декабря (суббота)
«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Зуев.
«Спартак» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.
«Локомотив» – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Алексей Сухой; AВАР-1 – Алексей Лунев; AВАР-2 – Адлан Хатуев; инспектор – Геннадий Куличенков.
5 декабря (воскресенье)
«Химки» – «Арсенал»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Алексей Ширяев; резервный судья – Артем Любимов; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.
«Нижний Новгород» – «Рубин»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР-1 – Дмитрий Чельцов; AВАР-2 – Анастасия Пустовойтова; инспектор – Сергей Французов.
Комментарии