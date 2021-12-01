КХЛ. «Северсталь» против рижского «Динамо», СКА победил минское «Динамо», «Витязь» проиграл «Йокериту»

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В очередной игровой день в КХЛ «Витязь» проиграл «Йокериту» (2:3), СКА победил минское «Динамо» (2:1), рижское «Динамо» играет с «Северсталью». 

КХЛ

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Витязь – Йокерит 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Дата проведения
1 декабря, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Бьорнинен (Коссила, Йенсен)
0:2 – 13 Кивисте (О'Нил, Йенсен)
0:3 – 20 Хольм (Йоэнсуу, Норман)
1:3 – 24 Рассказов (Мусин)
2:3 – 42 Ойямяки (Одетт)

 

СКА – Динамо Минск 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Дата проведения
1 декабря, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Галимов (Кузьменко, Гусев)
1:1 – 38 Теденбю (Бек)
2:1 – 48 Гусев (Моисеев, Фальковский)

 

Динамо Рига – Северсталь 2:2 (овертайм)
Дата проведения
1 декабря, 20.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Радил (Карьялайнен)
1:1 – 22 Кодола (Хохлов)
1:2 – 28 Вовченко (Тихонов, Гераськин)
2:2 – 45 Радил (Карьялайнен, Скарлетт)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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