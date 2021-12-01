КХЛ. «Северсталь» против рижского «Динамо», СКА победил минское «Динамо», «Витязь» проиграл «Йокериту»

В очередной игровой день в КХЛ «Витязь» проиграл «Йокериту» (2:3), СКА победил минское «Динамо» (2:1), рижское «Динамо» играет с «Северсталью».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 декабря, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 1 декабря, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 1 декабря, 20.30, «Арена-Рига»
- 1:0 – 13 Радил (Карьялайнен)
- 1:1 – 22 Кодола (Хохлов)
- 1:2 – 28 Вовченко (Тихонов, Гераськин)
- 2:2 – 45 Радил (Карьялайнен, Скарлетт)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.