КХЛ. «Северсталь» против рижского «Динамо», СКА победил минское «Динамо», «Витязь» проиграл «Йокериту»

В очередной игровой день в КХЛ проиграл (2:3), победил минское (2:1), рижское «Динамо» играет с «Северсталью».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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