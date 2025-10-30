Жерсон о погоде в Петербурге: «Уже достаточно морозна для меня, хотя еще не совсем холодно. В Рио-де-Жанейро всегда тепло»

Жерсон признался, что еще не привык к погоде в Санкт-Петербурге.

Бразильский полузащитник присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно.

– Жерсон, становится немножко прохладнее. Как вам, не холодно?

– Поначалу, конечно, я всерьез ощутил здешнюю прохладу (улыбается). Я из Рио-де-Жанейро – города, где всегда тепло. Но с началом тренировки довольно быстро эти ощущения уходят.

Но, если честно, даже такая погода, когда еще не совсем холодно, для меня уже достаточно морозна, – отметил Жерсон.