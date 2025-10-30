Мостовой не поздравил бы Мусаева с Днем тренера: «Открывал двери и носил мячи, а сейчас влез. Слуцкий – такой же персонаж. Гвардиолу, Зидана, Энрике и Дешама могу поздравить»
Александр Мостовой не чувствует себя причастным ко Дню тренера.
День тренера отмечается в России сегодня, 30 октября.
– Не чувствую себя причастным ко Дню тренера. Хотя кто-то мне присылал поздравления. Я был тренером только в каких-то выставочных матчах, а так им никогда не был.
– Кого бы вы поздравили?
– У нас многие ни одной грамоты не получили, а их считают выдающимися. Беда в том, что, например, Мусаева считают хорошим тренером. Про него уже говорили: открывал двери и носил мячи, а сейчас влез.
У нас был такой же персонаж – Слуцкий. Мусаева и Слуцкого не стал бы поздравлять с Днем тренера. Гвардиолу, Зидана, Энрике и Дешама могу поздравить. А этих нет, – сказал бывший футболист сборных СССР и России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости