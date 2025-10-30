Мостовой не поздравил бы Мусаева с Днем тренера: «Открывал двери и носил мячи, а сейчас влез. Слуцкий – такой же персонаж. Гвардиолу, Зидана, Энрике и Дешама могу поздравить»

Александр Мостовой не чувствует себя причастным ко Дню тренера.

День тренера отмечается в России сегодня, 30 октября.

– Не чувствую себя причастным ко Дню тренера. Хотя кто-то мне присылал поздравления. Я был тренером только в каких-то выставочных матчах, а так им никогда не был.

– Кого бы вы поздравили?

– У нас многие ни одной грамоты не получили, а их считают выдающимися. Беда в том, что, например, Мусаева считают хорошим тренером. Про него уже говорили: открывал двери и носил мячи, а сейчас влез.

У нас был такой же персонаж – Слуцкий . Мусаева и Слуцкого не стал бы поздравлять с Днем тренера. Гвардиолу, Зидана , Энрике и Дешама могу поздравить. А этих нет, – сказал бывший футболист сборных СССР и России.