Главред France Football допустил, что Левандовскому могут вручить «Золотой мяч»-2020: «У него были отличные шансы на победу»

Теги Бавария бундеслига Германия Лионель Месси Золотой мяч Роберт Левандовски Футбол

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре ответил на вопрос о возможности вручения форварду «Баварии» Роберту Левандовскому «Золотого мяча» за 2020 год.

На церемонии, где нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч»-2021, аргентинец сказал поляку: «Тебе должны вручить «Золотой мяч» за 2020-й. Все знают, что в прошлом году ты выиграл».

«Слова Месси красивы и умны. Не нужно принимать поспешных решений. Мы можем подумать об этом [о вручении «Золотого мяча»-2020 Левандовскому], и в то же время мы должны уважать историю «Золотого мяча», построенную на выборе.

Мы не можем быть уверены в том, что Левандовски выиграл бы «Золотой мяч» в прошлом году. Мы не можем знать наверняка, потому что голосования не было. Но, честно говоря, у Левандовского были отличные шансы на победу в прошлом году», – сказал Ферре.

«Больше не понимаю этот мир – никто не заслужил «ЗМ» больше Левандовского». Звезды тоже удивлены победе Месси

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