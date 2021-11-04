Захарян, Агаларов, Умяров, Тюкавин, Мухин, Хлусевич – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку РПЛ

Детская футбольная лига объявила номинантов на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.
В список вошли 12 игроков: Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Боженов («Химки»), Арсен Захарян («Динамо»), Владислав Карапузов («Тамбов» / «Ахмат»), Константин Марадишвили (ЦСКА / «Локомотив»), Максим Мухин («Локомотив» / ЦСКА), Данила Прохин («Сочи»), Данил Пруцев («Сочи» / «Крылья Советов»), Данил Степанов («Ротор» / «Арсенал»), Константин Тюкавин («Динамо»), Наиль Умяров («Спартак») и Даниил Хлусевич («Арсенал»).
Победитель определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, тренеры юношеских и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.
В 2020 году лауреатом премии «Первая пятерка» стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.