Верратти о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Это было облегчением даже для меня, каждый внес вклад в развитие клуба. Раньше молодые французы предпочитали играть за «Реал» и «Барсу», но эта команда заставит мечтать»

Марко Верратти высказался о значении победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Парижане разгромили «Интер» (5:0) в финале ЛЧ в мае 2025 года.

Веррати покинул парижский клуб в 2023 году спустя 11 сезонов, перейдя в «Аль-Араби». Сейчас 32-летний полузащитник выступает за «Аль-Духайль ».

– Как легенда «ПСЖ» и любимец «Парк-де-Пренс», как вы отреагировали на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов? Была ли это радость от победы, добытой с таким трудом, горечь от отсутствия на поле или сочетание того и другого?

– У меня никогда не возникало мысли, что я не хочу, чтобы «ПСЖ» выиграл этот кубок, ведь я сам в свое время его не выиграл. Честно говоря, я очень близок со всеми, кто обеспечил рост «Пари Сен-Жермен », и особенно сейчас, находясь в Катаре, я вижу их еще чаще. Я знаю обо всем, что было сделано, и я очень рад, потому что, в конечном счете, каждый из нас внес свой вклад в развитие этого клуба.

То, как они победили, было великолепно, потому что они этого заслужили, продемонстрировав великолепный стиль игры. Раньше у меня складывалось впечатление, что за рубежом «ПСЖ» воспринимался как команда, которая покупает игроков с расчетом на немедленную победу. Но здесь они победили благодаря молодой команде, которая играет хорошо. Даже те, кто немного недолюбливал «Пари Сен-Жермен», думаю, были счастливы.

– То есть можно сказать, что «ПСЖ» наконец-то оправился от прошлых травм?

– Это было своего рода облегчением, даже для меня, хотя я больше не играю за «ПСЖ». Думаю, проект встал на прочный фундамент. Легче выиграть снова, когда уже победил один раз, потому что знаешь, что добился успеха, знаешь, что благодаря упорному труду все возможно.

Даже молодые французские игроки, думаю, раньше не хотели играть за «ПСЖ». Они предпочитали играть за границей, за «Реал » и «Барселону». Сегодня, думаю, это будет команда, которая заставит многих игроков мечтать, – сказал Верратти.