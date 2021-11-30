Фанаты ЦСКА покинут стадион во время матча с «Крыльями» в знак протеста

Представители фанатской организации ЦСКА «Люди в черном» в знак протеста покинут стадион во время матча против в 17-м туре .

«Армейцы! В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!

Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам.

Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием! А также заранее жмем руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности», – говорится в сообщении болельщиков ЦСКА.

Сотни фанатов ЦСКА в автозаках и после обысков уехали с матча. Всех держали на морозе больше 3 часов – из-за пирошоу в конце игры с «Зенитом»

Силовой беспредел – это наша система. Хачатурянц и Дюков не смогут ее сломать