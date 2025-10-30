«Спартаку» предлагали купить Глушенкова за 7 млн евро в прошлом сезоне, заявил Первак: «У Максима были разногласия в «Зените». И что они сделали? Взяли Жедсона за 22 млн»

«Спартаку» предлагали купить Максима Глушенкова в прошлом сезоне.

Об этом рассказал бывший генеральный директор московского клуба Юрий Первак .

– «Спартак» очень странно себя ведет, если говорить о трансферной политике. Помните, у Глушенкова были какие-то разногласия в «Зените »? Я относительно недавно услышал, что Глушенков сразу был в предложении. В то время известный агент занимался «Спартаком -2».

– Вы про Вадима Андреева?

– Да, поэтому первое предложение было «Спартаку». За семь миллионов евро. А сейчас Глушенков, наверное, стоит уже 20 миллионов. Как минимум. Может, уже 25 даже.

– Это было недавно?

– Возьмем плюс-минус год назад. Прошлый сезон. Ближе к концу. И что сделал «Спартак»? Они отказались и взяли Жедсона за 22 млн. Еще и неизвестно, сколько на самом деле они потратили. Есть разница, – сказал Первак.