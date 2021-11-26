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    «Чикаго» 1995-1998 Джордана – величайшая династия в истории НБА по мнению болельщиков

    Теги Майкл Джордан Бостон Чикаго Голден Стэйт Лейкерс НБА Баскетбол

    Завершилось голосование европейских болельщиков по выбору величайшей династии в истории НБА, которое было приурочено к 75-летнему юбилею лиги.

    Набрав 46 % голосов, лучшей династией стали «Чикаго Буллс» образца 1995-1998 годов. В этот период «быки», ведомые легендарным Майклом Джорданом, выиграли три подряд чемпионских титула. 

    Итоги голосования:

    1. «Чикаго» 1995-1998 (46%)
    2. «Бостон» 1969-1976 (24%)
    3. «Голден Стэйт» 2015-2018 (15%)
    4. «Лейкерс» 1979-1989 (12%)
    5. «Бостон» 1980-1987 (3%)

    До конца юбилейного сезона европейские болельщики выберут также лучшую форму в истории лиги, лучший момент с участием европейского игрока и две символических пятерки лучших баскетболистов в истории НБА из Европы. 

    А вы знали, что Александр Гомельский дважды обыгрывал Майкла Джордана?

     

    Опрос

    Какую чемпионскую династию вы считается величайшей в истории НБА?
    2728 голосов
    Бостон Билла Расселла
    10%
    Бостон
    Лейкерс Мэджика и Карима
    6%
    Лейкерс
    Бостон Лэрри Берда
    3%
    Бостон
    Чикаго Майкла Джордана
    57%
    Чикаго
    Лейкерс Шака и Кобе
    8%
    Лейкерс
    Голден Стэйт Карри и Дюрэнта
    16%
    Голден Стэйт

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