«Чикаго» 1995-1998 Джордана – величайшая династия в истории НБА по мнению болельщиков

Завершилось голосование европейских болельщиков по выбору величайшей династии в истории НБА, которое было приурочено к 75-летнему юбилею лиги.

Набрав 46 % голосов, лучшей династией стали «Чикаго Буллс» образца 1995-1998 годов. В этот период «быки», ведомые легендарным Майклом Джорданом, выиграли три подряд чемпионских титула.

Итоги голосования:

1. «Чикаго» 1995-1998 (46%)

2. 1969-1976 (24%)

3. 2015-2018 (15%)

4. 1979-1989 (12%)

5. «Бостон» 1980-1987 (3%)

До конца юбилейного сезона европейские болельщики выберут также лучшую форму в истории лиги, лучший момент с участием европейского игрока и две символических пятерки лучших баскетболистов в истории из Европы.

А вы знали, что Александр Гомельский дважды обыгрывал Майкла Джордана?