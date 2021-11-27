Экс-игрок сборной Египта Абутрика осудил гомосексуализм в эфире beIN Sports. Катарский канал обвинили в гомофобии на фоне вопроса об ЛГБТ на ЧМ-2022

Катарский телеканал beIN Sports обвинили в гомофобии после реплики одного из экспертов.

Бывший футболист сборной Египта Мухамед Абутрика в эфире канала призвал игроков-мусульман бойкотировать кампанию АПЛ Rainbow Laces («Радужные кружева»), которая направлена ​​на поддержку ЛГБТ-сообщества.

Абутрика также заявил, что гомосексуализм «противоречит человеческой природе», «несовместим с исламом» и является «опасной идеологией, которая становится неприятной».

Экс-футболиста и beIN Sports осудила организация Kick It Out, борющаяся с дискриминацией в футболе.

«Kick It Out осуждает невероятно гомофобные комментарии . Мы крайне разочарованы и очень обеспокоены.

Готовность beIN, катарского вещателя, распространять гомофобию таким образом еще больше привлекает внимание к безопасности ЛГБТК-фанатов и игроков, которые могут поехать в Катар на чемпионат мира по футболу, не говоря уже о свободе представителей ЛГБТК в Катаре», – говорится в заявлении Kick It Out.

Глава оргкомитета ЧМ-2022 об ЛГБТ-фанатах: «В Катаре рады всем, это толерантная страна. Каждый будет чувствовать себя в безопасности»