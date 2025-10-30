«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбительные кричалки про Москву на матче с «Динамо»
КДК оштрафовал «Зенит» за кричалки болельщиков.
Петербургский клуб одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:1 в 13-м туре Мир РПЛ.
«Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения [в адрес Москвы]. Это второе нарушение в сезоне. Штраф – 20 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости