«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбительные кричалки про Москву на матче с «Динамо»

КДК оштрафовал «Зенит» за кричалки болельщиков.

Петербургский клуб одержал победу над московским «Динамо » со счетом 2:1 в 13-м туре Мир РПЛ .

«Болельщики «Зенита » скандировали оскорбительные выражения [в адрес Москвы]. Это второе нарушение в сезоне. Штраф – 20 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.