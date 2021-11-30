«Милан» разгромил «Дженоа» (3:0) благодаря дублю Мессиаса и сократил отставание от «Наполи» до 1 очка

Теги Милан серия А Италия Дженоа Sports.ru Футбол

В 15-м туре Серии А «Милан» на выезде разгромил «Дженоа» (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль сделал полузащитник «россонери» Жуниор Мессиас, еще один гол на счету Златана Ибрагимовича.

«Милан» сократил отставание от лидирующего в чемпионате Италии «Наполи», который потерял очки в игре с «Сассуоло» (2:2), до одного балла.

Дженоа – Милан 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
1 декабря, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Ибрагимович, 0:2 – 45 Жуниор Мессиас, 0:3 – 61 Жуниор Мессиас.
ДженоаСиригу, Гильоне, Масьелло (Бани, 77), Ванхойсден, Васкес, Камбьязо, Бадель (Гальдамес, 62), Стураро (Эрнани, 46), Ровелла (Портанова, 77), Экубан, Бьянки (Пандев, 62).
МиланМеньян, Калулу, Кьер (Габбия, 5; Флоренци, 46), Томори, Эрнандес, Крунич, Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 77), Ибрагимович (Пеллегри, 60), Браим Диас (Бакайоко, 77), Жуниор Мессиас.
Предупреждения:
Габбия (32), Масьелло (67), Ровелла (73).

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