«Милан» разгромил «Дженоа» (3:0) благодаря дублю Мессиаса и сократил отставание от «Наполи» до 1 очка

В 15-м туре Серии А на выезде разгромил (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль сделал полузащитник «россонери» Жуниор Мессиас, еще один гол на счету Златана Ибрагимовича.

«Милан» сократил отставание от лидирующего в чемпионате Италии «Наполи», который потерял очки в игре с «Сассуоло» (2:2), до одного балла.

Таблица Серии А

Статистика Серии А