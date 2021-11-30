Путин собрался на открытие Олимпиады, камео Кокорина и Миранчука в Серии А, Кубок Париматч Премьер отменят после отказа «Спартака», поднятие возрастного ценза в фигурке и другие новости

1. Президент РФ Владимир Путин планирует поехать на открытие Олимпиады в Пекине. Несмотря на новый штамм коронавируса, Игры отменять не планируют – сначала об этом объявил МИД Китая, а затем подтвердил и МОК.

2. Накануне в Серии А состоялось долгожданное возвращение российских футболистов. Миранчук, который начал в запасе 15-й матч «Аталанты» подряд, вышел на замену за 13 минут до конца, а Кокорин, который не играл с начала октября, мало того, что наконец попал в заявку, так его еще и выпустили на 89-й минуте.

Тем временем «Ювентус» немного разбавил негатив, окружающий команду в последнее время, уверенной победой над «Салернитаной» – 2:0. Дибала забил фирменным дальним ударом, у Мораты первый гол в чемпионате с сентября. Все результаты дня вы найдете здесь.

3. Организаторы престижного Кубка Париматч Премьер решили не проводить турнир этой зимой после отказа многолетнего гегемона «Спартака» от участия. Видимо, красно-белые в этом сезоне опять без трофеев – их шансы на победу в РПЛ оценили как нулевые.

4. Валерий Карпин встретился в Москве с футболистами сборной России. Он уверен, что собрание пойдет на пользу игрокам перед отпуском и что его команда умеет играть в футбол, а не просто отбиваться – а ее главная проблема идет из головы.

5. Предложение о поднятии возрастного ценза в фигурном катании вынесено на конгресс ISU 2022 года. Норвегия предлагает поднять его в одиночном катании до 17 лет, в парах и танцах на льду – до 16.

Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке пройдет в срок, но в формате пузыря.

6. Дебют Рангника в «МЮ» откладывается, так как он не может пока получить разрешение на работу. Есть риск, что Кэррик будет руководить командой не только с «Арсеналом», но и в следующих матчах – до середины декабря. Поль Погба в любом случае воодушевлен приходом нового тренера, который уже ищет варианты для усиления состава.

7. НХЛ. «Флорида» выдала мощный камбэк в матче с «Вашингтоном» – 5:4 после 1:4 к 44-й минуте. «Столичных» не спасли и 46 сэйвов Самсонова, Овечкин и Кузнецов остались без очков.

«Сент-Луис» тоже проявил волевые качества, вытащив матч с «Тампой» (4:3 Б) после 0:3 в первом периоде, Иван Барбашев забросил 8-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. Месси пропустил вчерашнюю тренировку «ПСЖ» из-за симптомов гастроэнтерита, однако это не помешает ему сыграть с «Ниццей». Перед матчем Лео представит болельщикам свой «Золотой мяч».

9. НБА. 34+10 Хардена помогли «Бруклину» одолеть «Нью-Йорк» и другие результаты.

10. В КХЛ ЦСКА выиграл в яркой перестрелке с «Магниткой», «Локомотив», несмотря на удручающую результативность, одолел в овертайме «Спартак». Все результаты дня – здесь.

«Автомобилист» уволил Питерса и назначил Заварухина главным тренером.

11. Непомнящий черными сыграл вничью с Карлсеном в четвертой партии в матче за звание чемпиона мира.

12. Матч «МЮ» – «Янг Бойз» в ЛЧ могут провести на нейтральном поле из-за правил Швейцарии в связи c омикрон-штаммом коронавируса.

13. Российская биатлонистка Тамара Дербушева заразилась ковидом и попала на карантин в Норвегии. Замену ей искать не будут, всю команду на карантин также не закроют.

Цитаты дня

Касильяс о «Золотом мяче»: «Все сложнее верить в индивидуальные награды. Пора научиться составлять список лучших за сезон»

Кроос о «Золотом мяче»: «Месси не должен был побеждать, для меня Бензема – лучший. Роналду превосходит Лео»

Камбьяссо о «Золотом мяче»: «Эти награды ничего не стоят. «Интер» выиграл все турниры, а Милито не включили даже в топ-30 в 2010-м»

Мюллер о «Золотом мяче» Месси: «Для «Баварии» это мотивация показать, что предлагает немецкий футбол. Ближайший шанс – против «Барсы» в ЛЧ»

Бонек о «Золотом мяче»: «Не Месси выбрал себя. Не понимаю, почему на него льется столько помоев. Это проблема France Football»

Маршанд о Панарине: «Сказал ему, что в России его никто не любит. Если он ноет из-за этого, то так тому и быть»