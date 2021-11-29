Касильяс о «Золотом мяче»: «Все сложнее верить в индивидуальные награды. Пора научиться составлять список лучших за сезон»

Бывший вратарь «Реала» выразил недовольство после того, как «Золотой мяч» был вручен форварду Лионелю Месси.

«Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные футбольные награды.

По моему мнению, Месси – один из пяти лучших игроков в истории футбола, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Другие игроки усложняют эту задачу!» – написал Касильяс.

Месси выиграл «Золотой мяч». Снова! Седьмой!

Раздали и другие награды: у Левандовского тоже есть. Две ушли «Барселоне»