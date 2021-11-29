Касильяс о «Золотом мяче»: «Все сложнее верить в индивидуальные награды. Пора научиться составлять список лучших за сезон»

Теги ПСЖ Лионель Месси Икер Касильяс лига 1 Франция Золотой мяч Футбол

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс выразил недовольство после того, как «Золотой мяч» был вручен форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные футбольные награды.

По моему мнению, Месси – один из пяти лучших игроков в истории футбола, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Другие игроки усложняют эту задачу!» – написал Касильяс.

Месси выиграл «Золотой мяч». Снова! Седьмой!

Раздали и другие награды: у Левандовского тоже есть. Две ушли «Барселоне»

Опрос

Месси выиграл «Золотой мяч». Справедливо?
106498 голосов
Да
29%
Лионель Месси
Нет
71%
Роберт Левандовски

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные