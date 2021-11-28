Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в срок, но в формате пузыря

по фигурному катанию, запланированный в Осаке на 9-12 декабря, пройдет в срок, но с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом.

С 30 ноября Япония закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма .

Сообщается, что финал Гран-при состоится в срок, однако пройдет в формате пузыря, при котором фигуристы и другие задействованные лица будут избегать внешних контактов.

«Мы продолжим подготовку и будем принимать меры по борьбе с инфекцией в соответствии с политикой правительства», – сообщили в Федерации конькобежного спорта Японии.

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