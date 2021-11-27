НБА. «Финикс» примет «Голден Стэйт», «Бруклин» – «Нью-Йорк» и другие матчи

Во вторник, 30 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.

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НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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