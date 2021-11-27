НБА. «Финикс» примет «Голден Стэйт», «Бруклин» – «Нью-Йорк» и другие матчи

Во вторник, 30 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.
«Бруклин» сыграет с «Нью-Йорком». «Финикс» примет на своей арене «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 1 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 1 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 1 декабря, 06.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 1 декабря, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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