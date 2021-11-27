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    НБА. «Финикс» примет «Голден Стэйт», «Бруклин» – «Нью-Йорк» и другие матчи

    Теги результаты Детройт Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Бруклин Нью-Йорк Финикс Портленд Сакраменто Торонто НБА Баскетбол

    Во вторник, 30 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.

    «Бруклин» сыграет с «Нью-Йорком». «Финикс» примет на своей арене «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат     

    Бруклин – Нью-Йорк
    Дата проведения
    1 декабря, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Мемфис
    Дата проведения
    1 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Лейкерс
    Дата проведения
    1 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    1 декабря, 06.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Детройт
    Дата проведения
    1 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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