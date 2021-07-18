«Спартак» не планирует участвовать в Кубке Матч Премьер в феврале

не планирует участвовать на зимних сборах в турнире, который обычно проводит канал «Матч Премьер», сообщает «РБ Спорт».

Представители канала уже консультировались с клубом, но «Спартак» не готов играть турнир, проведение которого возможно в конце января-начале февраля. Ранее московский клуб принимал участие в турнирах, которые проходили как зимой (в Катаре), так и летом (в Австрии).

Первые два зимних сбора «Спартак», вероятно, проведет в ОАЭ, тогда как турнир Матч Премьер, по всей видимости, состоится в Испании – в нем, предварительно, примут участие три российских и одна зарубежная команда.

Место проведения третьего сбора будет зависеть от того, выйдет ли команда в весенний этап еврокубков. Если выйдет, то сбор пройдет в Европе (вероятно – Испания), если нет – в России.