Камбьяссо о «Золотом мяче»: «Эти награды ничего не стоят. «Интер» выиграл все турниры, а Милито не включили даже в топ-30 в 2010-м»

Бывший полузащитник поделился мнением о «Золотом мяче» после вручения награды его соотечественнику Лионелю Месси («ПСЖ»).

«Я потерял веру в индивидуальные призы после того, как «Интер» взял три трофея [в сезоне-2009/10].

В то время Милито был ключевым футболистом команды, его вклад в победы был очень велик. Но после великолепного сезона он не был включен даже в топ-30 претендентов. А ведь у него за плечами был сезон, в котором команда выиграла все возможные трофеи, а он забил кучу голов.

С тех пор я понял, что эти награды ничего не стоят», – заявил Камбьяссо в эфире Sky Sport Italia.

В сезоне-2009/10 «Интер» выиграл Серию А, Лигу чемпионов и Кубок Италии. с 30 голами стал лучшим бомбардиром команды.

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