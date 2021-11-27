Карпин сегодня встретится с лидерами сборной России в Москве

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Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным сегодня в Москве встретится с футболистами национальной команды, сообщает журналист Иван Карпов.

«Дело в том, что после Хорватии трудно было провести полноценное собрание по итогам отбора. Кто-то остался в Европе, другие улетели домой, у третьих еще что-то.

Сейчас же, когда мы узнали соперников по стыкам – есть смысл встретиться и хорошенько все обсудить», – написал Карпов в телеграм-канале.

Журналист РБК Грант Гетадарян уточняет, что встреча будет с лидерами сборной. Карпин постарается донести свое видение игры и психологию до футболистов и получить обратную связь.  

Напомним, соперником сборной России в стыках стала сборная Польши. Победитель этой пары сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.

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