Карпин сегодня встретится с лидерами сборной России в Москве

Тренерский штаб сборной России во главе с сегодня в Москве встретится с футболистами национальной команды, сообщает журналист Иван Карпов.

«Дело в том, что после Хорватии трудно было провести полноценное собрание по итогам отбора. Кто-то остался в Европе, другие улетели домой, у третьих еще что-то.

Сейчас же, когда мы узнали соперников по стыкам – есть смысл встретиться и хорошенько все обсудить», – написал Карпов в телеграм-канале.

Журналист РБК Грант Гетадарян уточняет, что встреча будет с лидерами сборной. Карпин постарается донести свое видение игры и психологию до футболистов и получить обратную связь.

Напомним, соперником сборной России в стыках стала сборная Польши. Победитель этой пары сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.