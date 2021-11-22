Кроос о «Золотом мяче»: «Месси не должен был побеждать, для меня Бензема – лучший. Роналду превосходит Лео»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос выразил несогласие с результатами голосования на «Золотой мяч».

Обладателем награды в седьмой раз стал Лионель Месси.

«Сначала я должен сказать, что индивидуальные награды не очень-то меня интересуют, но раз уж они существуют, то пусть будут.

На мой взгляд, Месси точно не должен был побеждать в этот раз. Для меня Бензема – лучший, если уж мы оцениваем игрока по итогам года.

Нет сомнений, что Месси – лучший игрок десятилетия вместе с Роналду, но, по моему мнению, Криштиану превосходит Лео», – сказал Кроос в своем подкасте.

Месси сравнялся с Пеле в альтернативном подсчете «ЗМ» – с учетом Южной Америки. У Марадоны – два, Яшин и Беланов в пролете

Поцелуй Левандовского, дети Месси, ассист Суареса – главные кадры вокруг вручения нового «Золотого мяча»

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