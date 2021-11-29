В прокуратуру подадут жалобу с требованием отправить «Юве» в Серию Б и забрать последние титулы

Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли утверждает, что могут перевести в Серию Б и лишить скудетто из-за расследования в ложной отчетности.

«Система обвинений очень серьезна и проливает зловещий свет на последние чемпионаты, учитывая, что в последние годы было реальное доминирование «Ювентуса», которое закончилось в прошлом сезоне.

Если «Ювентус» незаконно получил преимущество перед соперниками, то Федерация и Управление рыночной конкуренции должны были бы вмешаться и наложить санкции на ответственных.

Помимо индивидуальных санкций, клуб не будет освобожден от наказания. По этой причине и для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести «Ювентус» в Серию Б и отменить последние титулы в лиге, выигранные в результате этих потенциально незаконных операций», – сказал Донцелли в интервью TuttoMercatoWeb.