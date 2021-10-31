Погба не подпишет предварительный контракт с новым клубом в январе. Приход Рангника в «МЮ» воодушевил его

Будущее полузащитника , срок контракта которого с клубом истекает летом, остается неопределенным.

По данным The Athletic, француз вряд ли подпишет предварительное соглашение с новым клубом в январе. Сейчас Погба концентрирован на футболе, ближе к лету он обдумает все имеющиеся варианты продолжения карьеры.

Поль воодушевлен возможностью поработать с в «Манчестер Юнайтед», так как получил много положительных отзывов о 63-летнем специалисте.

Ранее Погба склонялся к тому, чтобы подписать новый контракт с «МЮ». Предложение от манчестерского клуба до сих пор есть у француза, но соглашение он не подписывает.

Сообщалось, что «Реал» отказался от идеи о приглашении Погба, так как не намерен удовлетворять его запросы.

8 ноября футболист получил травму в расположении сборной Франции и выбыл на 6-8 недель.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 13 матчей за «Юнайтед» и сделал семь голевых передач (4 из них – в матче 1-го тура с «Лидсом»). Статистику хавбека можно изучить по ссылке.