Погба не подпишет предварительный контракт с новым клубом в январе. Приход Рангника в «МЮ» воодушевил его

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, срок контракта которого с клубом истекает летом, остается неопределенным.
По данным The Athletic, француз вряд ли подпишет предварительное соглашение с новым клубом в январе. Сейчас Погба концентрирован на футболе, ближе к лету он обдумает все имеющиеся варианты продолжения карьеры.
Поль воодушевлен возможностью поработать с Ральфом Рангником в «Манчестер Юнайтед», так как получил много положительных отзывов о 63-летнем специалисте.
Ранее Погба склонялся к тому, чтобы подписать новый контракт с «МЮ». Предложение от манчестерского клуба до сих пор есть у француза, но соглашение он не подписывает.
Сообщалось, что «Реал» отказался от идеи о приглашении Погба, так как не намерен удовлетворять его запросы.
8 ноября футболист получил травму в расположении сборной Франции и выбыл на 6-8 недель.
В этом сезоне 28-летний футболист провел 13 матчей за «Юнайтед» и сделал семь голевых передач (4 из них – в матче 1-го тура АПЛ с «Лидсом»). Статистику хавбека можно изучить по ссылке.