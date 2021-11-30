Матч «МЮ» – «Янг Бойз» в ЛЧ могут провести на нейтральном поле из-за правил Швейцарии в связи c омикрон-штаммом коронавируса

Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов – «Янг Бойз» могут перенести с на нейтральное поле.

Дело в том, что Швейцария изменила ограничения на въезд из Великобритании в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса – теперь любой, кто въезжает в страну, нуждается в отрицательном тесте на ковид и помещается на 10-дневный карантин.

пытается прояснить, потребуется ли 10-дневный карантин для футболистов и сотрудников по возвращении из Англии, поскольку матч группы F состоится 8 декабря.

В УЕФА сообщили, что находятся на связи с Футбольной ассоциацией Англии, Швейцарской футбольной федерацией, а также с соответствующими клубами.