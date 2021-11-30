Матч «МЮ» – «Янг Бойз» в ЛЧ могут провести на нейтральном поле из-за правил Швейцарии в связи c омикрон-штаммом коронавируса

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Янг Бойз коронавирус Футбол

Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» могут перенести с «Олд Траффорд» на нейтральное поле. 

Дело в том, что Швейцария изменила ограничения на въезд из Великобритании в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса – теперь любой, кто въезжает в страну, нуждается в отрицательном тесте на ковид и помещается на 10-дневный карантин.

«Янг Бойз» пытается прояснить, потребуется ли 10-дневный карантин для футболистов и сотрудников по возвращении из Англии, поскольку матч группы F состоится 8 декабря.

В УЕФА сообщили, что находятся на связи с Футбольной ассоциацией Англии, Швейцарской футбольной федерацией, а также с соответствующими клубами.

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