Мюллер о «Золотом мяче» Месси: «Для «Баварии» это мотивация показать, что предлагает немецкий футбол. Ближайший шанс – против «Барсы» в ЛЧ»

Полузащитник «Баварии» высказался о том, что форвард не получил .

«С точки зрения «баварцев», поляков и немцев, вчерашняя церемония вручения «Золотого мяча» принесла разочарование. Для некоторых в особенности.

Пускай я в футболе давно и был не так уж удивлен итогами (в 2013-м то же самое было с ), в целом все это привело меня к мысли (или убедило лишний раз), что хотя у нас в Бундеслиге есть отличные футболисты, для мирового признания нужны новые успехи на международном уровне.

Также для меня это дополнительная мотивация отдать все силы ради победы в Лиге чемпионов, чтобы показать всем, из какого мы теста. И главное – показать, что способен предложить немецкий футбол.

Ближайшая возможность нас ждет в следующую среду в против «Барселоны». Давайте ею воспользуемся!

P.S. Награда досталась, возможно, лучшему отдельно взятому игроку в истории футбола – Лионелю Месси. Поздравляю Лионеля с получением «Золотого мяча», пускай даже мне кажется, что в этот раз Роберт Левандовски заслуживал его больше», – заявил Мюллер.

«Больше не понимаю этот мир – никто не заслужил «ЗМ» больше Левандовского». Звезды тоже удивлены победе Месси