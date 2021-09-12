Рангник хочет подписать в «МЮ» хавбека «Лейпцига» Айдара для улучшения прессинга. Отступные – 33 млн фунтов

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтобы клуб усилился полузащитником в зимнее трансферное окно.
По данным The Times, немец хочет видеть в команде энергичного полузащитника, который помог бы внедрять прессинг в «МЮ».
Основной вариант Рангника – хавбек «РБ Лейпциг» Амаду Айдара, который пришел в немецкий клуб при Ральфе. Отступные 23-летнего футболиста – 33 млн фунтов.
В этом сезоне малиец провел 12 матчей за «Лейпциг» и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Хавбек «Лейпцига» Айдара: «Мечтаю однажды сыграть за «МЮ», смотрю как можно больше матчей»