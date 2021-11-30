Рангник из-за проблем с визой, возможно, начнет руководить «МЮ» с середины декабря

назначен главным тренером до конца сезона.

Однако, как информирует ESPN, у немца существуют проблемы с получением визы, и, возможно, руководить командой во время матчей он сможет лишь в середине декабря.

Из-за того, что Рангник не тренировал с 2019 года, он не смог автоматически получить разрешение на работу в Соединенном Королевстве, теперь ему придется предстать в связи с данным вопросом перед независимой комиссией, назначенной .

Хотя получение визы, по сведениям ESPN, является в данном случае формальностью, велика вероятность, что из-за сроков осуществления процедуры присутствовать на игре «МЮ» в роли главного тренера он сможет не ранее 11 декабря, когда клуб встретится с «Норвичем».

Кэррик будет руководить «МЮ» в матче с «Арсеналом». Рангник не успевает получить разрешение на работу