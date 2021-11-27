Маршанд о Панарине: «Сказал ему, что в России его никто не любит. Если он ноет из-за этого, то так тому и быть»

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Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд прокомментировал перепалку с форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным.

В конце матча россиянин бросил в канадца крагу со скамейки запасных.

Позже Панарин объяснил свою реакцию: «Все россияне захотели бы вступиться за свою страну. Не я начал».

«Я сказал ему, что в России его никто не любит. Если это выводит человека из себя, значит, у нас самая изнеженная лига в мире.

Порой [во время матчей] высказываются и гораздо жестче. Если он из-за этого ноет, то так тому и быть», – заявил Маршанд.

В результате Панарин был оштрафован на пять тысяч долларов за неспортивное поведение.

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