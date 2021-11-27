Маршанд о Панарине: «Сказал ему, что в России его никто не любит. Если он ноет из-за этого, то так тому и быть»

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд прокомментировал перепалку с форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным.
В конце матча россиянин бросил в канадца крагу со скамейки запасных.
Позже Панарин объяснил свою реакцию: «Все россияне захотели бы вступиться за свою страну. Не я начал».
«Я сказал ему, что в России его никто не любит. Если это выводит человека из себя, значит, у нас самая изнеженная лига в мире.
Порой [во время матчей] высказываются и гораздо жестче. Если он из-за этого ноет, то так тому и быть», – заявил Маршанд.
В результате Панарин был оштрафован на пять тысяч долларов за неспортивное поведение.