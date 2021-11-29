«Не Месси выбрал себя. Не понимаю, почему на него льется столько помоев. Это проблема France Football». Бонек о «Золотом мяче»

Бывший игрок сборной Польши и «Ювентуса» Збигнев Бонек, занимавший пост главы Польского футбольного союза, высказался о церемонии вручения «Золотого мяча».
«Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему столько помоев льется на Месси. Не Лео выбрал себя.
Существующая формула себя исчерпала, ее надо менять. Это проблема людей из France Football», – сказал Бонек.
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