«Не Месси выбрал себя. Не понимаю, почему на него льется столько помоев. Это проблема France Football». Бонек о «Золотом мяче»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Польши по футболу Золотой мяч Збигнев Бонек Футбол

Бывший игрок сборной Польши и «Ювентуса» Збигнев Бонек, занимавший пост главы Польского футбольного союза, высказался о церемонии вручения «Золотого мяча».

«Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему столько помоев льется на Месси. Не Лео выбрал себя.

Существующая формула себя исчерпала, ее надо менять. Это проблема людей из France Football», – сказал Бонек.

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