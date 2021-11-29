«Не Месси выбрал себя. Не понимаю, почему на него льется столько помоев. Это проблема France Football». Бонек о «Золотом мяче»

Бывший игрок сборной и «Ювентуса» , занимавший пост главы Польского футбольного союза, высказался о церемонии вручения «Золотого мяча».

«Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему столько помоев льется на Месси. Не Лео выбрал себя.

Существующая формула себя исчерпала, ее надо менять. Это проблема людей из France Football», – сказал Бонек.

Месси сравнялся с Пеле в альтернативном подсчете «ЗМ» – с учетом Южной Америки. У Марадоны – два, Яшин и Беланов в пролете

«Все знают: Золотой мяч-2020 должен стоять у тебя дома». Месси со сцены – о Левандовском