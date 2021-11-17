Международный олимпийский комитет не планирует переносить Олимпиаду-2022 из-за нового штамма коронавируса

Международный олимпийский комитет ( ) не планирует переносить Олимпийские игры 2022 года из-за появления нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу организации.

«Плейбук обеспечивает основу для проведения безопасных и надежных Олимпийских игр для всех участников соревнований и народа Китая.

Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, в том числе успешных Игр в Токио 2020 года и политики по сдерживанию , действующей в настоящее время в Китае.

Вторая версия Плейбука выйдет в начале декабря, — заявили в МОК.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической обстановки была отменена Универсиада в Люцерне.

Олимпийские игры должны пройти в с 4 по 20 февраля 2022 года.