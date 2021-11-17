Международный олимпийский комитет не планирует переносить Олимпиаду-2022 из-за нового штамма коронавируса

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует переносить Олимпийские игры 2022 года из-за появления нового штамма коронавируса.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации.
«Плейбук обеспечивает основу для проведения безопасных и надежных Олимпийских игр для всех участников соревнований и народа Китая.
Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, в том числе успешных Игр в Токио 2020 года и политики по сдерживанию COVID-19, действующей в настоящее время в Китае.
Вторая версия Плейбука выйдет в начале декабря, — заявили в МОК.
Ранее из-за ухудшения эпидемиологической обстановки была отменена Универсиада в Люцерне.
Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.