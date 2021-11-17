Международный олимпийский комитет не планирует переносить Олимпиаду-2022 из-за нового штамма коронавируса

Теги МОК Пекин-2022 Матч ТВ коронавирус Биатлон

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует переносить Олимпийские игры 2022 года из-за появления нового штамма коронавируса. 

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации. 

«Плейбук обеспечивает основу для проведения безопасных и надежных Олимпийских игр для всех участников соревнований и народа Китая.

Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, в том числе успешных Игр в Токио 2020 года и политики по сдерживанию COVID-19, действующей в настоящее время в Китае.

Вторая версия Плейбука выйдет в начале декабря, — заявили в МОК. 

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической обстановки была отменена Универсиада в Люцерне. 

Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4  по 20 февраля 2022 года.

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