Месси будет в заявке «ПСЖ» на матч с «Ниццей», Рамос из-за усталости пропустит игру

Теги Ницца ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Маурисио Почеттино Футбол

«ПСЖ» 1 декабря сыграет с «Ниццей» в рамках 16-го тура чемпионата Франции.

Как передает RMC Sport, форвард Лионель Месси будет включен в заявку парижан, а вот защитник Серхио Рамос, дебютировавший в Лиге 1 в минувшее воскресенье, пропустит матч.

«Мы говорили с Серхио, он был очень доволен первой игрой, пускай последние 15 минут оказались для него более сложными.

Сейчас он ощущает усталость, посмотрим, будет ли он завтра в составе», – заявил Почеттино до того, как RMC Sport опубликовал сведения от своих источников.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные