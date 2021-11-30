Месси будет в заявке «ПСЖ» на матч с «Ниццей», Рамос из-за усталости пропустит игру

1 декабря сыграет с «Ниццей» в рамках 16-го тура чемпионата Франции.

Как передает RMC Sport, форвард будет включен в заявку парижан, а вот защитник , дебютировавший в Лиге 1 в минувшее воскресенье, пропустит матч.

«Мы говорили с Серхио, он был очень доволен первой игрой, пускай последние 15 минут оказались для него более сложными.

Сейчас он ощущает усталость, посмотрим, будет ли он завтра в составе», – заявил Почеттино до того, как RMC Sport опубликовал сведения от своих источников.