Биатлонистка Тамара Дербушева заразилась ковидом и попала на карантин в Норвегии

Российская биатлонистка Тамара Дербушева помещена на карантин в норвежском Шушене.

Спортсменка сдала положительный тест на коронавирус. В Шушен она прибыла 29 ноября для участия во втором этапе Кубка IBU. Заболевание проходит в легкой форме.

Остальной состав команды, находящейся в Шушене, включая персонал и тренерский штаб, сегодня пройдет дополнительное тестирование на ковид.

25 ноября Дербушева выступила в спринте на этапе Кубка IBU в Идре, где заняла 18-е место. Затем она пропустила две гонки из-за симптомов простуды, но ее тест, сданный перед выездом в Норвегию, был отрицательным.