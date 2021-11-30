Зимний Кубок Париматч Премьер не состоится после отказа «Спартака» от участия

Теги Спартак Локомотив Ростов премьер-лига Россия Краснодар Кубок Париматч Премьер Футбол

Зимний турнир на Кубок Матч Премьер не состоится.

Как сообщает «РБ Спорт», соревнование должно было пройти с 26 января по 4 февраля. Призовой фонд составил бы 20 миллионов рублей.

Однако потерял значительную часть медийной привлекательности после решения «Спартака» отказаться от участия. Кроме того, не все клубы устраивали даты проведения турнира.

Планировалось, что в турнире примут участие «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов», а также одна иностранная команда. Но в итоге организаторы решили турнир не проводить.

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