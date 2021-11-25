Победы «Зенита» и «Динамо», задержания фанатов ЦСКА, русский подиум в лыжах, 3 ассиста Месси, 749-й гол Овечкина, волевая «Реала», ничья «Челси» и «МЮ», крах «Милана» и другие новости утра

1. В главном матче тура РПЛ «Зенит» победил ЦСКА (2:0). У Артема Дзюбы, который начал игру в запасе, ассист, забили Клаудиньо и Мостовой. «Динамо» вырвало победу у «Рубина» на выезде (3:2) благодаря голу Шиманьского на 85-й. «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Крыльями» (0:0).

2. Игра ЦСКА с «Зенитом» омрачилась для армейских болельщиков не только поражением, но и послематчевой полицейской операцией. Полиция задержала несколько сотен фанатов ЦСКА за использование пиротехники и поместила их в автозаки. Сообщалось, что со стадиона увезли 408 фанатов. ЦСКА и РПЛ ночью выпустили заявления по поводу инцидента.

3. 🥇🥈🥉 Российский лыжник Александр Большунов выиграл коньковый пасьют на 15 км на Кубке мира, Устюгов – 2-й, Мальцев – 3-й, норвежцы и Нисканен снялись из-за мороза. У женщин выиграла Тереза Йохауг, лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая 12-й.

4. В АПЛ «Ман Сити» дежурно обыграл «Вест Хэм» (2:1), а «Челси» сыграл вничью с «МЮ» (1:1). Санчо забил после ошибки Жоржиньо, а потом итальянец сам сравнял с пенальти. Результаты остальных матчей – здесь.

5. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубке мира, Йоханнес Бо – 3-й, Логинов – 10-й, Латыпов – 11-й. Евгений Гараничев забыл палки и опоздал на старт. Шведка Ханна Оберг победила в женском спринте, лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (17-е место).

6. В Ла Лиге «Реал» вырвал победу у «Севильи» (2:1), Винисиус забил победный на 87-й. «Атлетико» разгромил «Кадис» (4:1). Все результаты – тут.

7. Лионель Месси сделал 3 голевые передачи за «ПСЖ» в матче с «Сент-Этьеном» (при этом у Лео лишь 1 гол в 7 матчах сезона Лиги 1), а Неймар травмировал ногу после подката защитника, бразильца унесли на носилках.

8. КХЛ. «Магнитка» забила 5 голов «Куньлуню», «Йокерит» победил «Локомотив», «Сочи» забросил 8 шайб «Адмиралу».

9. «Милан» неожиданно проиграл «Сассуоло» (1:3) дома, для команды Стефано Пиоли это 2-е поражение подряд в чемпионате. «Наполи» разгромил «Лацио» (4:0) и лидирует в Серии А. «Милан» отстает на 3 очка, «Интер» – на 4. Все результаты дня – тут.

10. Аналитик Анатолий Волков уволен из сборной России по лыжам. Ранее он написал в инстаграме про «Колхоз ТВ» и богоподобный Eurosport».

11. НХЛ. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил 749-й гол в НХЛ (до Ягра – 17 шайб). При этом 1-й звездой матча с «Каролиной» стал Дмитрий Орлов, который забил победный гол и ассистировал Овечкину. «Тампа» проиграла «Миннесоте», другие результаты – здесь.

12. Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная России с первого места вышла в 1/4 финала, где сыграет со Швецией.

13. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий и Магнус Карлсен разошлись миром и в третьей партии.

14. НБА. «Голден Стэйт» взял верх над «Клипперс», «Лейкерс» встречаются с «Детройтом». Остальные результаты – здесь.

15. Скончался сэр Фрэнк Уильямс, основатель одноименной команды «Формулы-1». Ему было 79 лет

16. Форвард сборной Польши и «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Месси – 2-й, Роналду – 7-й.

17. Марк Бержевен покинул пост генерального менеджера «Монреаля». Он работал в клубе с 2012 года.

Цитаты дня.

Томас Мюллер: «Левандовски должен взять «Золотой мяч». Точка. Никто в мире не выступил лучше»

Аналитик Волков об увольнении: «Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Романова. Он сделал скриншот и отправил Вяльбе»

«Сегодня я бежал с носком на причинном месте. Вчера оно было синим, когда я финишировал». Норвежец Кристиансен о биатлонной гонке в мороз

Тухель об 1:1 с «МЮ»: «Челси» доминировал с первых минут. Мы забили два гола, по одному за каждую команду»

Представитель ЦСКА о задержании фанатов: «Не знаю, почему задерживают, спросите у полиции»