Левандовски признан лучшим игроком года по версии IFFHS, Месси – 2-й, Роналду – 7-й

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Роберта Левандовского лучшим футболистом 2021 года.

Форвард сборной Польши и «Баварии» занял первое место, набрав в голосовании 150 очков.

На втором месте – аргентинский форвард «ПСЖ» (105). Замкнул тройку хавбек «Челси» и сборной Италии Жоржиньо (40).

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял 7-е место, набрав 15 баллов.

В топ-10 также вошли Кевин де Брюйне, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Нголо Канте, Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанд.

Левандовский второй год подряд признается лучшим футболистом в мире по версии .