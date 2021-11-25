Левандовски признан лучшим игроком года по версии IFFHS, Месси – 2-й, Роналду – 7-й

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Роберта Левандовского лучшим футболистом 2021 года.
Форвард сборной Польши и «Баварии» занял первое место, набрав в голосовании 150 очков.
На втором месте – аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси (105). Замкнул тройку хавбек «Челси» и сборной Италии Жоржиньо (40).
Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял 7-е место, набрав 15 баллов.
В топ-10 также вошли Кевин де Брюйне, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Нголо Канте, Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанд.
Левандовский второй год подряд признается лучшим футболистом в мире по версии IFFHS.