НХЛ. «Вашингтон» против «Каролины», «Тампа» сыграет с «Миннесотой», «Бостон» примет «Ванкувер»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Вашингтон» играет с «Каролиной», «Тампа» сыграет с «Миннесотой», «Бостон» примет «Ванкувер», «Анахайм»«Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Вашингтон 0:0 (2 период)
Дата проведения
28 ноября, 21.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Тампа-Бэй 0:0 (1 период)
Дата проведения
28 ноября, 22.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Филадельфия
Дата проведения
29 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Ванкувер
Дата проведения
29 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Сан-Хосе
Дата проведения
29 ноября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Торонто
Дата проведения
29 ноября, 04.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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