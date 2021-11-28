НХЛ. «Вашингтон» против «Каролины», «Тампа» сыграет с «Миннесотой», «Бостон» примет «Ванкувер»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Вашингтон» играет с «Каролиной», «Тампа» сыграет с «Миннесотой», «Бостон» примет «Ванкувер», «Анахайм» – «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 ноября, 21.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 28 ноября, 22.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 04.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.