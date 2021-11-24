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    НБА. 33 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Клипперс», «Лейкерс» встретятся с «Детройтом» и другие матчи

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    В воскресенье, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА проходят пять матчей.

    В первом матче игрового дня «Клипперс» принимают лидера лиги «Голден Стэйт»

    «Лейкерс» Леброна Джеймса встретятся на своей площадке с «Детройтом» Айзейи Стюарта.

    НБА

    Регулярный чемпионат    

    Клипперс – Голден Стэйт 90:105 (24:20, 18:24, 26:31, 22:30)
    Дата проведения
    28 ноября, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Клипперс
    Джордж (30 + 8 потерь), Бледсоу (13 + 10 подборов), М-с Моррис (13), Зубац (8 + 8 подборов), Джексон (0) – старт; Мэнн (8), Хартенштайн (6), Кеннард (5), Уинслоу (3), Коффи (2), Ибака (2).
    Голден Стэйт
    Карри (33 + 6 передач + 6 перехватов), Пул (17), Уиггинс (12 + 7 подборов), Грин (8 + 7 передач), Луни (2) – старт; Портер (18 + 10 подборов), Куминга (5), Пэйтон (4), Тоскано-Андерсон (4), Бьелица (2), Чиозза (0), Муди (0).

    Индиана – Милуоки 100:118 (26:26, 21:26, 27:39, 26:27)
    Дата проведения
    29 ноября, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Леверт (23), Брогдон (16), Дж. Холидэй (10), Сабонис (4 + 10 подборов), Тернер (2 + 8 подборов) – старт; Дуарте (10), Макконнелл (10), Бриссетт (8), Мартин (7), Джексон (4), Уонамейкер (3), Крэйг (3), Битадзе (0), Лэмб (0).
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (26 + 13 подборов + 5 потерь), Холидэй (23 + 7 подборов + 9 передач), Портис (15), Миддлтон (14), Аллен (8) – старт; Коннотон (14 + 7 подборов), Хилл (13), Худ (3), Мамукелашвили (2), Калаицакис (0), Робинсон (0), Нвора (0).

    Мемфис – Сакраменто 128:98 (4 четверть)
    Дата проведения
    29 ноября, 02.00, «FedExForum»
    Онлайн матча
    Мемфис
    Брукс (21), Бэйн (18), Джарен Джексон (17 + 9 подборов), Джонс (6 + 8 передач), Адамс (3 + 12 подборов) – старт; Кларк (15), Мелтон (14), Уильямс (8), Кончар (7 + 8 подборов), Андерсон (7), Тилли (5), Альдама (5), Тиллман (2), Калвер (0).
    Сакраменто
    Дэвис (13), Фокс (12), Мету (8 + 11 подборов), Халибертон (5), Лень (0) – старт; Хилд (14), Митчелл (11 + 6 передач), Кинг (9), Томпсон (9 + 8 подборов), Рэмзи (6), Джонс (6), Бэгли (5).

    Торонто – Бостон 97:109 (4 четверть)
    Дата проведения
    29 ноября, 02.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча
    Торонто
    Ванвлит (27), Барнс (21 + 7 подборов), Сиакам (18 + 7 подборов), Михайлюк (12 + 8 подборов), Ачиува (6 + 9 подборов) – старт; Флинн (8), Ватанабе (3), Шэмпени (2), Бэнтон (0), Бонга (0).
    Бостон
    Смарт (21 + 8 подборов + 6 передач), Хорфорд (17 + 11 подборов), Браун (16), Г. Уильямс (15), Тейтум (8 + 7 подборов + 10 передач) – старт; Ричардсон (18), Кантер (9 + 10 подборов), Лэнгфорд (5 + 8 подборов), Притчард (0).

    Лейкерс – Детройт
    Дата проведения
    29 ноября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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