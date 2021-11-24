НБА. 33 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Клипперс», «Лейкерс» встретятся с «Детройтом» и другие матчи

В воскресенье, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА проходят пять матчей.

В первом матче игрового дня принимают лидера лиги .

Леброна Джеймса встретятся на своей площадке с Айзейи Стюарта.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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