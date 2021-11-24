НБА. 33 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Клипперс», «Лейкерс» встретятся с «Детройтом» и другие матчи

В воскресенье, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА проходят пять матчей.
В первом матче игрового дня «Клипперс» принимают лидера лиги «Голден Стэйт».
«Лейкерс» Леброна Джеймса встретятся на своей площадке с «Детройтом» Айзейи Стюарта.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Джордж (30 + 8 потерь), Бледсоу (13 + 10 подборов), М-с Моррис (13), Зубац (8 + 8 подборов), Джексон (0) – старт; Мэнн (8), Хартенштайн (6), Кеннард (5), Уинслоу (3), Коффи (2), Ибака (2).
- Дата проведения
- 29 ноября, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Индиана
- Леверт (23), Брогдон (16), Дж. Холидэй (10), Сабонис (4 + 10 подборов), Тернер (2 + 8 подборов) – старт; Дуарте (10), Макконнелл (10), Бриссетт (8), Мартин (7), Джексон (4), Уонамейкер (3), Крэйг (3), Битадзе (0), Лэмб (0).
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (26 + 13 подборов + 5 потерь), Холидэй (23 + 7 подборов + 9 передач), Портис (15), Миддлтон (14), Аллен (8) – старт; Коннотон (14 + 7 подборов), Хилл (13), Худ (3), Мамукелашвили (2), Калаицакис (0), Робинсон (0), Нвора (0).
- Дата проведения
- 29 ноября, 02.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Брукс (21), Бэйн (18), Джарен Джексон (17 + 9 подборов), Джонс (6 + 8 передач), Адамс (3 + 12 подборов) – старт; Кларк (15), Мелтон (14), Уильямс (8), Кончар (7 + 8 подборов), Андерсон (7), Тилли (5), Альдама (5), Тиллман (2), Калвер (0).
- Дата проведения
- 29 ноября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Ванвлит (27), Барнс (21 + 7 подборов), Сиакам (18 + 7 подборов), Михайлюк (12 + 8 подборов), Ачиува (6 + 9 подборов) – старт; Флинн (8), Ватанабе (3), Шэмпени (2), Бэнтон (0), Бонга (0).
- Дата проведения
- 29 ноября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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