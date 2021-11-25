Скончался сэр Фрэнк Уильямс, основатель одноименной команды «Формулы-1». Ему было 79 лет

выпустила официальное заявление, в котором сообщила о кончине сэра .

Основатель и бывший руководитель одноименной команды скончался в возрасте 79 лет. Информацию о смерти сэра Фрэнка Уильямса «Формуле-1» сообщила его дочь Клэр.

Также с официальным заявлением выступила и команда «Уильямс».

Фрэнк Уильямс основал свою первую команду в 1966 году, а в «Формуле-1» она начала выступать с 1969 года. Позже, из-за финансовых проблем, Уильямс был вынужден продать ее.

Свою новую команду «Уильямс Гран-при» Фрэнк Уильямс основал в 1977 году вместе с Патриком Хэдом.

За время своего существования команда «Уильямс» 9 раз выигрывала Кубок конструкторов и 7 раз ее гонщики побеждали в личном зачете.

Фрэнк Уильямс был парализован в результате автомобильной аварии в 1986 году, но несмотря на это долгое время продолжал активное руководство командой.

Семья Уильямс ушла из «Ф-1» после 43 лет: побеждала с Мэнселлом и Вильневом, боролась с автогигантами и пережила гибель Сенны

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