Скончался сэр Фрэнк Уильямс, основатель одноименной команды «Формулы-1». Ему было 79 лет

«Формула-1» выпустила официальное заявление, в котором сообщила о кончине сэра Фрэнка Уильямса.
Основатель и бывший руководитель одноименной команды скончался в возрасте 79 лет. Информацию о смерти сэра Фрэнка Уильямса «Формуле-1» сообщила его дочь Клэр.
Также с официальным заявлением выступила и команда «Уильямс».
Фрэнк Уильямс основал свою первую команду в 1966 году, а в «Формуле-1» она начала выступать с 1969 года. Позже, из-за финансовых проблем, Уильямс был вынужден продать ее.
Свою новую команду «Уильямс Гран-при» Фрэнк Уильямс основал в 1977 году вместе с Патриком Хэдом.
За время своего существования команда «Уильямс» 9 раз выигрывала Кубок конструкторов и 7 раз ее гонщики побеждали в личном зачете.
Фрэнк Уильямс был парализован в результате автомобильной аварии в 1986 году, но несмотря на это долгое время продолжал активное руководство командой.
Семья Уильямс ушла из «Ф-1» после 43 лет: побеждала с Мэнселлом и Вильневом, боролась с автогигантами и пережила гибель Сенны
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